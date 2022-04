Bébé musée : l’éveil des sens Sabres, 10 avril 2022, Sabres.

Bébé musée : l’éveil des sens Sabres

2022-04-10 – 2022-04-10

Sabres Landes

Une balade multi-sensorielle adaptée à des enfants de 6 mois à 3 ans.

Un format court d’environ 1/2 heure de balade sensorielle, on sent, on touche on goûte, on écoute, on observe. Tous les sens en éveil pour une première approche du musée autrement !

Merci de vous inscrire auprès du service jeune public au 06 07 75 71 89

Balade à 11h15 (au départ du train de 10h50)

Le 1er dimanche du mois : le musée c’est aussi pour bébé !

Yohan Espiaube

Sabres

