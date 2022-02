BÉBÉ & MOI Parentis-en-Born, 8 mars 2022, Parentis-en-Born.

BÉBÉ & MOI Rue Guy Boniface PÔLE PETITE ENFANCE Parentis-en-Born

2022-03-08 – 2022-03-08 Rue Guy Boniface PÔLE PETITE ENFANCE

Parentis-en-Born Landes

EUR 0 0 Bébé pointe le bout de son nez… Ou peut-être est-il déjà là ! Et beaucoup de questions vous envahissent !

Pour faire le point sur toutes les informations que l’on trouve (internet, réseaux sociaux…) et que l’on entend (conseils d’entourage proche : famille, amis…), le Pôle Petite Enfance de Parentis-en-Born organise des ateliers pratiques et ludiques pour s’entraîner et se rassurer : aménager une chambre d’enfant, changer une couche, préparer un biberon, confection de produits de soins naturels etc…

C’est gratuit et sur inscription au 06 35 16 74 13.

En partenariat avec la CAF des Landes, le Lieu Accueil Enfants Parents “La bulle d’air” et le REAAP des Landes.

+33 6 35 16 74 13

Rue Guy Boniface PÔLE PETITE ENFANCE Parentis-en-Born

