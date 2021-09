Nogent Nogent (52800) Haute-Marne, Nogent “Bébé King !” par Hélène PALARDY Nogent (52800) Nogent Catégories d’évènement: Haute-Marne

Nogent

“Bébé King !” par Hélène PALARDY Nogent (52800), 13 novembre 2021, Nogent. “Bébé King !” par Hélène PALARDY

Nogent (52800), le samedi 13 novembre à 10:30

_C’est d’abord en tant que chanteuse rock qu’Hélène Palardy monte sur scène. Pendant ses études de lettres, elle effectue un mémoire sur le conte à l’hôpital, croise des histoires qui l’emmènent au cœur d’un autre imaginaire, d’une autre parole. En 2008, elle reçoit le Prix du public au Grand Prix des Conteurs de Chevilly-Larue puis elle intègre le Labo de la Maison du Conte._ _En février 2020, accompagnée de la conteuse Myriam Pellicane elle peaufinait sa création dédiée à Janis Joplin, dans le cadre d’une résidence artistique avec les Foyers Ruraux de Haute-Marne. Cette année, elle vous présentera l’aboutissement de ce travail et un spectacle jeune public._ “Bébé King !” ————- Tout le monde l’attendait : Bébé King est arrivé ! Maman joue et chante pour que son bébé guitare trouve le sommeil. La maison est enchantée… surtout les petites créatures qui se cachent sous la cheminée ! Quand une conteuse rock s’adresse aux tout-petits, ça swing dans le couffin, sur la scène, comme dans la salle ! La complicité de la conteuse avec son instrument permet des échappées poétiques ou humoristiques qui remportent l’adhésion des enfants et de leurs parents.

Gratuit / Réservation auprès de la Médiathèque de Nogent

Spectacle Jeune Public de 0 à 4 ans Nogent (52800) Médiathèque Bernard Dimey – La Cave à Bernard Nogent Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T10:30:00 2021-11-13T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Nogent Autres Lieu Nogent (52800) Adresse Médiathèque Bernard Dimey - La Cave à Bernard Ville Nogent lieuville Nogent (52800) Nogent