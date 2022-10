Bébé concerts par l’Orchestre Lamoureux Catégorie d’évènement: île de France

Bébé concerts par l’Orchestre Lamoureux, 15 octobre 2022, . Du samedi 15 octobre 2022 au dimanche 21 mai 2023 :

L’Orchestre Lamoureux a créé le concept original d’un concert spécialement imaginé pour les enfants de 0 à 5 ans. Dans une atmosphère intime et décontractée, l’orchestre joue pendant 30 minutes des pièces musicales à destination des tout-petits. Assistez au concert en famille, dans des conditions adaptées aux bébés : les temps d’écoute alternent avec des moments d’interaction. Une proximité rare est mise en place avec les musiciennes et musiciens qui s’invitent souvent dans la salle au cœur du public. CIRCUS SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCT. 2022 – Théâtre de l’Atelier 10H | 11H15

15H | 16H15 (SAM.) Entrez dans le monde de Monsieur Loyal, de ses clowns et de ses comédiens favec un programme entièrement dédié aux musiques de cirque. Après un roulement de tambour, les artistes entrent en scène sur des airs populaires, qui vont de la chanson française d’Edith Piaf à Erik Satie, en passant par le cinéma de Charlie Chaplin. Réservez BÉBÉ CONCERT AMADEUS SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 NOV. 2022 – Théâtre de l’Atelier 10H | 11H15

15H | 16H15 (SAM.) L’« enfant prodige » Wolfgang Amadeus Mozart a composé ses premières œuvres à 6 ans et son premier opéra à 11 ans ! Découvrez quelques-uns de ses plus beaux morceaux avec les musiciens de l’Orchestre Lamoureux. Réservez BÉBÉ CONCERT AMADEUS DIMANCHE 27 NOV. 2022 – Théâtre des 2 Rives 10H | 11H15 L’« enfant prodige » Wolfgang Amadeus Mozart a composé ses premières œuvres à 6 ans et son premier opéra à 11 ans ! Découvrez quelques-uns de ses plus beaux morceaux avec les musiciens de l’Orchestre Lamoureux. Réservez SYMPHONIE DES JOUETS SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 DÉC. 2022 – Théâtre de l’Atelier 10H | 11H15

15H | 16H15 (SAM.) La Symphonie des jouets est une œuvre virtuose avec des instruments ludiques : une trompette-jouet, un petit tambour, un triangle et un orchestre à cordes… Embarquement pour le monde des rêves avec les gazouillis d’oiseaux et le chant du rossignol ! Réservez MARIMBA ! SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 JANV. 2023 – Théâtre de l’Atelier 10H | 11H15

15H | 16H15 (SAM.) Connaissez-vous le marimba, ce gros instrument incroyable aux lames en bois qui vibrent sous les baguettes des percussionnistes ? L’Orchestre Lamoureux vous propose de le découvrir sous toutes ses angles… Réservez ENTRE CHIEN ET LOUP DIMANCHE 22 JANV. 2023 – La Seine Musicale 10H Les plus jeunes pourront apprécier le brillant de ces accents symphoniques, les facéties et les pastiches du sublime Chostakovitch et découvrir successivement tous les instruments de l’orchestre ! Même pas peur ! Réservez PRINCES.SES SAMEDI 18 FÉV. 2023 – La Seine Musicale 10H Cette date de Bébé concert aura des accents de comédie musicale avec Gershwin et Bernstein comme petits amis et aussi des airs de spectacle époustouflant pour les tout-petits…. Réservez CORDES ET ACCORDÉON SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 FÉV. 2023 – Théâtre de l’Atelier 10H | 11H15

15H | 16H15 (SAM.) Ce Bébé Concert met à l’honneur l’accordéon dans des styles très variés : du baroque au tango, en passant par la musette…Réservez BACH À SABLE SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MARS 2023 – Théâtre de l’Atelier 10H | 11H15

15H | 16H15 (SAM.) Découvrez avec votre bébé le plus célèbre des compositeurs baroques, avec les musiciens de l’Orchestre Lamoureux autour de cet instrument si symbolique de cette période : le clavecin. Réservez MÉLODIES D’ORIENT SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 AVRIL 2023 – Théâtre de l’Atelier 10H | 11H15

15H | 16H15 (SAM.) L’Orchestre Lamoureux vous ouvre les portes de l’Orient, avec les des morceaux sur le thème de l’Orient composés par les plus grands compositeurs comme Mozart ou Beethoven, ainsi que de très belles compositions de musiques orientales. Réservez LE PIANO DE CHOPIN SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 MAI 2023 – Théâtre de l’Atelier 10H | 11H15

15H | 16H15 (SAM.) Laissez-vous enchanter par les douces mélodies du plus célèbre des compositeurs pour piano, Frédéric Chopin. Réservez Contact : https://orchestrelamoureux.com/saison-2022-2023/bebe-concerts/ https://orchestrelamoureux.com/saison-2022-2023/bebe-concerts/

