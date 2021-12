Bourg-en-Bresse Médiathèque Aimé Césaire Ain, Bourg-en-Bresse Bébé bouquine – Spécial amour Médiathèque Aimé Césaire Bourg-en-Bresse Catégories d’évènement: Ain

Bourg-en-Bresse

Bébé bouquine – Spécial amour Médiathèque Aimé Césaire, 22 janvier 2022, Bourg-en-Bresse. Bébé bouquine – Spécial amour

le samedi 22 janvier 2022 à Médiathèque Aimé Césaire

**Des histoires à écouter, des comptines à fredonner, des images à savourer, des doigts à faire danser…** En famille, les bébés vont se régaler et découvrir des histoires d’amour et d’amitié pour ces séances spéciales Nuits de la lecture.

Places limitées.

Des histoires à écouter, des comptines à fredonner, des images à savourer, des doigts à faire danser… Médiathèque Aimé Césaire 1 place Jean-Michel Bertrand 01000 Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T10:30:00 2022-01-22T11:00:00;2022-01-22T11:00:00 2022-01-22T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Bourg-en-Bresse Autres Lieu Médiathèque Aimé Césaire Adresse 1 place Jean-Michel Bertrand 01000 Bourg-en-Bresse Ville Bourg-en-Bresse lieuville Médiathèque Aimé Césaire Bourg-en-Bresse