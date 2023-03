Bébé bouquine – SPE 2023 médiathèque Julien Gracq Pont-l'Abbé Catégories d’Évènement: Finistère

Bébé bouquine – SPE 2023 médiathèque Julien Gracq, 22 mars 2023, Pont-l'Abbé

Finistère La médiathèque accueille les enfants pour un moment de lecture autour de l’album « De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête » de Wolf Erlbruch.

Les bébés sont invités à découvrir les livres autour du très beau ©Raconte-tapis de la Bibliothèque du Finistère.

Il n’est jamais trop tôt pour avoir un livre entre les menottes ! Dans le cadre des Semaines de la Petite Enfance 2023.

Séances à 10h et à 11h. Pour les enfants de 0 à 3 ans. Sur inscription. médiathèque Julien Gracq Rue des Carmes Pont-l’Abbé

