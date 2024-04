Bébé bouquine Rue Curie Saint-Pierre-Quiberon, vendredi 12 avril 2024.

Bébé bouquine Rue Curie Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

A 10h. Des images à savourer, des histoires à écouter !

Cette animation est spécialement conçue pour les tout-petits, âgés de 0 à 3 ans.

Un espace dédié a été aménagé avec le plus grand soin pour offrir une expérience d’apprentissage de la lecture unique en son genre.

Cette initiative vise à initier les enfants à l’univers magique des mots, des histoires et de la lecture.

Une opportunité précieuse pour stimuler leur curiosité et développer leurs compétences linguistiques dès le plus jeune âge.

Ouvert à tous les enfants de moins de trois ans, accompagnés d’un adulte. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 10:00:00

fin : 2024-04-12

Rue Curie Médiathèque

Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne mediatheque@saintpierrequiberon.fr

L’événement Bébé bouquine Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2024-03-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon