Rouffach Rouffach Haut-Rhin, Rouffach Bébé bouquine Rouffach Rouffach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Rouffach

Bébé bouquine Rouffach, 12 août 2021, Rouffach. Bébé bouquine 2021-08-12 10:00:00 – 2021-08-12 10:30:00

Rouffach Haut-Rhin Rouffach EUR C’est les vacances, ça te dit de partir à la mer ? Alors viens nous rejoindre pour découvrir une valise pleine d’histoires et de chansons. Parents et enfants de 6 mois à 4 ans Sur inscription à la médiathèque. C’est les vacances, ça te dit de partir à la mer ? Alors viens nous rejoindre pour découvrir une valise pleine d’histoires et de chansons. Parents et enfants de 6 mois à 4 ans Sur inscription à la médiathèque. +33 3 89 78 53 12 C’est les vacances, ça te dit de partir à la mer ? Alors viens nous rejoindre pour découvrir une valise pleine d’histoires et de chansons. Parents et enfants de 6 mois à 4 ans Sur inscription à la médiathèque. dernière mise à jour : 2021-08-04 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Rouffach Autres Lieu Rouffach Adresse Ville Rouffach lieuville 47.96916#7.30472