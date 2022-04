Bébé bouquine Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon Catégories d’évènement: Finistère

Bébé bouquine Médiathèque 2 rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon

2022-04-09

Riec-sur-Bélon Finistère Petites histoires, chansonnettes, comptines, contes

Des moments de partage et de découverte pour les tout-petits

Jusqu'à 3 ans. Sur inscription (jauge limitée) mem@riecsurbelon.fr +33 2 98 06 50 30

Des moments de partage et de découverte pour les tout-petits

Médiathèque 2 rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon

