Bébé Bouquine en famille
Mediatheque de la butte de Thil
Rue du Serein
Précy-sous-Thil
Côte-d'Or

2023-02-25 11:00:00 – 2023-02-25 11:45:00

Côte-d’Or Précy-sous-Thil EUR 0 0 Partagez un temps de lecture en famille, adapté aux tout-petits jusqu’à 4 ans. Des comptines, des histoires pour éveiller le jeune enfant à la lecture. Cette séance sera dédiée au thème de l’hiver… N’oubliez pas vos moufles et vos bonnets ! Proposé en partenariat avec le Relais Petite Enfance.

De 6 mois à 4 ans contact@mediatheque-de-thil.fr +33 3 80 64 71 85 Rue du Serein Mediatheque de la butte de Thil Précy-sous-Thil

