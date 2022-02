Bébé bouquine Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Des lectures d’albums pour tout-petits, au Lab de la Cité des bébés, par le personnel de la bibliothèque jeunesse. jeudis et les samedis de 11h à 12h. L’accès au Lab de la Cité des bébés est gratuit mais nécessite une réservation.

Gratuit, sur inscription

11h-12h [RENDEZ-VOUS] La bibliothèque propose des lectures d’albums pour tout-petits (0-2 ans) au Lab de la Cité des bébés. L’accès au Lab de la Cité des bébés est gratuit, sur réservation. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

2022-02-10T11:00:00 2022-02-10T12:00:00;2022-02-12T11:00:00 2022-02-12T12:00:00;2022-02-17T11:00:00 2022-02-17T12:00:00;2022-02-19T11:00:00 2022-02-19T12:00:00;2022-02-24T11:00:00 2022-02-24T12:00:00;2022-02-26T11:00:00 2022-02-26T12:00:00;2022-03-03T11:00:00 2022-03-03T12:00:00;2022-03-05T11:00:00 2022-03-05T12:00:00;2022-03-10T11:00:00 2022-03-10T12:00:00;2022-03-12T11:00:00 2022-03-12T12:00:00;2022-03-17T11:00:00 2022-03-17T12:00:00;2022-03-19T11:00:00 2022-03-19T12:00:00;2022-03-24T11:00:00 2022-03-24T12:00:00;2022-03-26T11:00:00 2022-03-26T12:00:00;2022-03-31T11:00:00 2022-03-31T12:00:00;2022-04-02T11:00:00 2022-04-02T12:00:00;2022-04-07T11:00:00 2022-04-07T12:00:00;2022-04-09T11:00:00 2022-04-09T12:00:00;2022-04-14T11:00:00 2022-04-14T12:00:00;2022-04-16T11:00:00 2022-04-16T12:00:00;2022-04-21T11:00:00 2022-04-21T12:00:00

