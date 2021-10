Bébé bouquine à Laon Laon, 13 novembre 2021, Laon.

Bébé bouquine à Laon Laon

2021-11-13 10:30:00 – 2021-11-13

Laon Aisne

Lectures et contes pour les tout petits (2 mois-2 ans) et leurs parents, avec petit déjeuner, butinage d’albums, lectures à voix haute, comptines et jeux de doigts…, avec cette fois-ci des lectures et comptines par les bibliothécaires intitulées “C’est si doux là”…

RV à la médiathèque Georges-Brassens ! (durée : 1h | réservation conseillée 1 mois à l’avance)

Lectures et contes pour les tout petits (2 mois-2 ans) et leurs parents, avec petit déjeuner, butinage d’albums, lectures à voix haute, comptines et jeux de doigts…, avec cette fois-ci des lectures et comptines par les bibliothécaires intitulées “C’est si doux là”…

RV à la médiathèque Georges-Brassens ! (durée : 1h | réservation conseillée 1 mois à l’avance)

bibliothequemunicipale@ville-laon.fr +33 3 23 22 86 90 http://biblio.ville-laon.fr/

Lectures et contes pour les tout petits (2 mois-2 ans) et leurs parents, avec petit déjeuner, butinage d’albums, lectures à voix haute, comptines et jeux de doigts…, avec cette fois-ci des lectures et comptines par les bibliothécaires intitulées “C’est si doux là”…

RV à la médiathèque Georges-Brassens ! (durée : 1h | réservation conseillée 1 mois à l’avance)

OT du Pays de Laon

Laon

dernière mise à jour : 2021-10-25 par