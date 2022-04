BÉBÉ BOUQUINE

2022-05-04 10:00:00 – 2022-05-04 10:30:00 BÉBÉ BOUQUINE lecture, comptines et jeux de doigts

Pour les tout-petits 0-3 ans

Tous les 1ers mercredis du mois à 10h et à 11h

Entrée libre dans la limite des places disponibles Renseignements :

Médiathèque de Pont-Château 02 40 01 61 17

