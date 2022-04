Bébé bouquine

2022-04-28 – 2022-04-28 Anna accueille les enfants pour un moment de lecture et de comptine du thème de la forêt.

Une découverte du livre grâce au beau tapis lecture « 1, 2, 3, dans mon panier neuf ! » de la Bibliothèque du Finistère.

Il n’est jamais trop tôt pour avoir un livre entre les menottes !

Pour les enfants de 0 à 3 ans.

