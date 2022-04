Bébé au musée Musée du Louvre-Lens, 14 mai 2022 19:00, Lens.

Nuit des musées Bébé au musée Musée du Louvre-Lens Samedi 14 mai, 18h00, 19h00 Inscription sur place le jour-même dans la limite des places disponibles

Visite pour les 9-18 mois

Apollon, dieu des arts, de la musique et de la beauté est bien embêté ! Son temple de JulioBona s’est écroulé, et il a besoin de vous pour le reconstruire !

Venez avec Bébé répondre à son appel et construire un temple pour abriter sa statue. Vous initierez votre enfant, face à une œuvre, à la préhension, la perception des formes et des couleurs, et tenterez de recréer une façade de temple romain !

Sur un ancien carreau de mine, au cœur d’un parc paysager de 20 hectares, le bâtiment de verre et de lumière dessiné par les architectes japonais de l’agence Sanaa abrite les collections prestigieuses du Louvre et révèle la vie secrète des œuvres.

On-site registration on the same day, subject to availability Saturday 14 May, 18:00, 19:00

On an old(former) tile(window pane) of appearance(mine), at the heart of an environmental park of 20 hectares, the building(ship) of glass and of light drawn by the Japanese architects of the agency Sanaa shelters the prestigious collections of the Louvre and reveals the secret life of works.

¡Apolo, dios de las artes, de la música y de la belleza, está muy molesto! ¡Su templo de JulioBona se derrumbó, y te necesita para reconstruirlo! Ven con el bebé a responder a su llamado y construir un templo para albergar su estatua. ¡Iniciarás a tu hijo, frente a una obra, a la toma, a la percepción de las formas y de los colores, e intentarás recrear una fachada de templo romano!

Inscripción in situ el mismo día dentro de los límites de las plazas disponibles Sábado 14 mayo, 18:00, 19:00

99 Rue Paul Bert, 62300 Lens, Hauts-de-France, France 62300 Lens Hauts-de-France