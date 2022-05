Bébé au musée Musée du Louvre-Lens Lens Catégories d’évènement: Lens

Apollon, dieu des arts, de la musique et de la beauté est bien embêté ! Son temple de JulioBona s’est écroulé, et il a besoin de vous pour le reconstruire ! Venez avec Bébé répondre à son appel et construire un temple pour abriter sa statue. Vous initierez votre enfant, face à une œuvre, à la préhension, la perception des formes et des couleurs, et tenterez de recréer une façade de temple romain !

Inscription sur place le jour-même dans la limite des places disponibles

