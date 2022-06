BÉBÉ AU MUSÉE

2022-06-06 – 2022-06-06 Il n’y a pas d’âge minimum pour s’éveiller à l’art : formes, couleurs, odeurs, sonorité, textures… Découvrir une œuvre passe par la stimulation des sens et le partage avec votre enfant. Accompagnez Bébé dans ses premiers émois artistiques ! Un moment d’éveil privilégié, plein de douceur, qui vous donnera quelques clés pour aborder l’art avec votre tout-petit. Il n’y a pas d’âge minimum pour s’éveiller à l’art : formes, couleurs, odeurs, sonorité, textures… Découvrir une œuvre passe par la stimulation des sens et le partage avec votre enfant. Accompagnez Bébé dans ses premiers émois artistiques ! Un moment d’éveil privilégié, plein de douceur, qui vous donnera quelques clés pour aborder l’art avec votre tout-petit. dernière mise à jour : 2022-06-01 par

