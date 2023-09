Rando semi nocturne Beauziac Catégories d’Évènement: Beauziac

Lot-et-Garonne Rando semi nocturne Beauziac, 30 septembre 2023, Beauziac. Beauziac,Lot-et-Garonne Rando Semi Nocturne.

Circuits : rando pédestre de 7km, rando VTT de 25 km..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR. Beauziac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Semi Nocturne hike.

Routes: 7km hike, 25km mountain bike ride. Senderismo seminocturno.

Rutas: 7 km a pie, 25 km en bicicleta de montaña. Rando Semi Nocturne (Halbnachtwanderung).

Lot-et-Garonne
Lieu
Ville
Beauziac
latitude
longitude
44.3098251;0.03744568

