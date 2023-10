Concert : « Mr Rubik et les polaroïds » – Jeudi 2 novembre Beauzelle Beauzelle Catégories d’Évènement: Beauzelle

Haute-Garonne Concert : « Mr Rubik et les polaroïds » – Jeudi 2 novembre Beauzelle Beauzelle, 2 novembre 2023, Beauzelle. Concert : « Mr Rubik et les polaroïds » – Jeudi 2 novembre Jeudi 2 novembre, 20h30 Beauzelle Sur réservation A-HA, Talk Talk, Depeche Mode, Duran Duran, INXS … redécouvrez tout le répertoire des 80’s ! Plus d’infos Secrétariat culturel

Place de la Mairie

secretariat.culturel@mairie-beauzelle.fr

05 19 99 02 27 Beauzelle Beauzelle, 31700 Beauzelle Beauzelle 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.billetweb.fr/mr-rubik-les-polaroids »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T20:30:00+01:00 – 2023-11-02T23:59:00+01:00

2023-11-02T20:30:00+01:00 – 2023-11-02T23:59:00+01:00 concert musique Détails Catégories d’Évènement: Beauzelle, Haute-Garonne Autres Lieu Beauzelle Adresse Beauzelle, 31700 Beauzelle Ville Beauzelle Departement Haute-Garonne Lieu Ville Beauzelle Beauzelle latitude longitude 43.667968;1.378891

Beauzelle Beauzelle Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauzelle/