Balade Nature : balade ornithologique entre terre, ciel et eau Beauzelle Beauzelle Catégories d’Évènement: Beauzelle

Haute-Garonne

Balade Nature : balade ornithologique entre terre, ciel et eau Beauzelle, 15 avril 2023, Beauzelle. Balade Nature : balade ornithologique entre terre, ciel et eau Samedi 15 avril, 09h30 Beauzelle

Inscription en ligne ET au guichet aux horaires d’ouverture

Le temps d’une balade, loupes et jumelles en main, découvrez la faune et la flore qui vous entourent et portez votre regard sur la nature au cœur de notre territoire de Toulouse Métropole. Beauzelle Beauzelle Beauzelle 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.museum.toulouse.fr/balades-nature »}] Accompagnés par un médiateur naturaliste, petits et grands partiront à la découverte de l’espace naturel des Quinze-Sols à Beauzelle. L’occasion d’y observer les nombreux oiseaux qui tirent profit d’une nature riche et préservée entre forêts, lacs et bords de Garonne.

Toutes les balades : https://www.museum.toulouse.fr/balades-nature En partenariat avec Nature en Occitanie et la Ville de Beauzelle. Les inscriptions ouvrent un mois avant les balades, sur la billetterie en ligne du Muséum ou directement auprès du CCAS de Beauzelle au 05 62 21 40 50 au 19 rue des Rossignols à Beauzelle. Le lieu de rendez-vous précis et des informations pratiques vous seront communiquées par mail après votre inscription, merci de bien renseigner votre adresse mail. ©MNicolas

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T09:30:00+02:00

2023-04-15T12:30:00+02:00 ©MNicolas

Détails Catégories d’Évènement: Beauzelle, Haute-Garonne Autres Lieu Beauzelle Adresse Beauzelle Ville Beauzelle Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Beauzelle Beauzelle Departement Haute-Garonne

Beauzelle Beauzelle Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauzelle/

Balade Nature : balade ornithologique entre terre, ciel et eau Beauzelle 2023-04-15 was last modified: by Balade Nature : balade ornithologique entre terre, ciel et eau Beauzelle Beauzelle 15 avril 2023 Beauzelle Beauzelle Beauzelle

Beauzelle Haute-Garonne