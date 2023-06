FEU DE LA SAINT-JEAN Beauzée-sur-Aire Beausite, 17 juin 2023, Beausite.

Beausite,Meuse

Le Foyer Rural de Beausite organise un feu de la Saint Jean le Samedi 17 Juin à Beauzée-sur-Aire au terrain de foot !

Buvette et restauration à partir de 20h.

Venez nombreux !. Tout public

Samedi 2023-06-17 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-17 . 0 EUR.

Beauzée-sur-Aire Terrain de Foot

Beausite 55250 Meuse Grand Est



The Foyer Rural de Beausite is organizing a bonfire on Saturday, June 17 in Beauzée-sur-Aire at the soccer field!

Refreshments and food from 8pm.

Come one, come all!

El Foyer Rural de Beausite organiza una hoguera el sábado 17 de junio en Beauzée-sur-Aire, en el campo de fútbol

Refrescos y comida a partir de las 20h.

¡Ven y únete a nosotros!

Das Foyer Rural von Beausite organisiert ein Johannisfeuer am Samstag, den 17. Juni in Beauzée-sur-Aire auf dem Fußballplatz!

Getränke und Essen ab 20 Uhr.

Kommen Sie zahlreich!

