Repas et soirée dansante Beauzac, 4 novembre 2023, Beauzac.

Beauzac,Haute-Loire

Repas et soirée dansante. Salle de la Dorlière. Animé par Soul’s Event. Organisé par RCB 43 Beauzac. Réservation avant le 27 octobre à l’Office de Tourisme bureau de Beauzac ou sur reservations.rcb43@gmail.com..

2023-11-04 19:00:00 fin : 2023-11-04 . EUR.

Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Dinner and dance. Salle de la Dorlière. Hosted by Soul’s Event. Organized by RCB 43 Beauzac. Reservations by October 27 at the Beauzac Tourist Office or reservations.rcb43@gmail.com.

Cena y baile. Sala de la Dorlière. Animación a cargo de Soul’s Event. Organiza RCB 43 Beauzac. Reservas antes del 27 de octubre en la Oficina de Turismo de Beauzac o en reservations.rcb43@gmail.com.

Mahlzeit und Tanzabend. Saal von La Dorlière. Unterhalten von Soul’s Event. Organisiert von RCB 43 Beauzac. Reservierung bis zum 27. Oktober im Office de Tourisme bureau de Beauzac oder unter reservations.rcb43@gmail.com.

