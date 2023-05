Concert et repas la Dorlière, 13 juillet 2023, Beauzac.

Le comité des fêtes de Beauzac propose un concert avec le Groupe des « AS’ORTIES’ de Monistrol-sur-Loire, avec repas républicain. En extérieur, en cas de mauvais temps replis à la salle de la Dorlière..

2023-07-13 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-13 . .

la Dorlière

Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Beauzac’s festival committee proposes a concert with the « AS’ORTIES » group from Monistrol-sur-Loire, with a Republican meal. Outside, in case of bad weather, the concert will take place in the Salle de la Dorlière.

El comité de fiestas de Beauzac propone un concierto con el grupo « AS’ORTIES » de Monistrol-sur-Loire, con comida republicana. En el exterior, en caso de mal tiempo, retirada a la Salle de la Dorlière.

Das Festkomitee von Beauzac bietet ein Konzert mit der Gruppe « AS’ORTIES » aus Monistrol-sur-Loire mit republikanischem Essen an. Im Freien, bei schlechtem Wetter Rückzug in den Saal « La Dorlière ».

Mise à jour le 2023-05-09 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron