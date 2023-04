Une rose un espoir Beauzac Catégories d’Évènement: Beauzac

Haute-Loire

Une rose un espoir
Rue des Remparts Beauzac Haute-Loire

2023-04-22 08:00:00 – 2023-04-22 12:00:00
Beauzac
Haute-Loire

Haute-Loire . EUR 2 Les motards vous proposent une rose contre un don minimum de 2€ au profit de la ligue contre le cancer. Vous pourrez rencontrer nos motards devant la Mairie et la place en arrivant a Beauzac. +33 4 71 61 50 74 https://uneroseunespoirenvelay.fr/ Beauzac

