Marché de Noël de Beaux Salle polyvalente, 27 novembre 2021 10:00, Beaux. 27 et 28 novembre Sur place 0681071047, lesartsdebeaux@outlook.fr, https://www.facebook.com/lesartsdebeaux/ Marché de Noël. Artisanat & produits de terroir ? Nous vous attendons les samedi 27 et dimanche 28 Novembre 2021 pour le marché de Noël de Beaux. ⚠️ Pass sanitaire et masque obligatoire (dès 12 ans). Artisanat, produits du terroir et écrivains vous attendent nombreux. ??? Le Père Noël ne pourra être présent cette année. Il mettra une boîte aux lettres à disposition pour y accueillir les listes et dessins de tous les enfants. Buvette et crêpes (salés et sucrés) seront installés les 2 jours. Vin chaud. Malgré les conditions actuelles, nous comptons sur votre présence et nous espérons vous voir nombreux Salle polyvalente Beaux 43200 Beaux Haute-Loire samedi 27 novembre – 10h00 à 18h00

