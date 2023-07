Conférence d’introduction aux collections des Beaux-Arts de Paris : focus sur les artistes femmes Beaux-Arts de Paris Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Les Beaux-Arts de Paris ouvrent les portes de leurs bâtiments classés au titre des monuments historiques.

Pour la première fois, redécouvrez l’histoire de l’art par une introduction aux collections des Beaux-Arts de Paris sous le prisme des artistes femmes qui ont marqué la vie de l’Ecole.

Conférence menée le samedi par Hélène Gasnault, conservatrice en charge de la collection de dessins, et le dimanche par Alice Thomine-Berrada, responsable du service des collections, conservatrice en charge de la collection de peintures, sculptures et objets.

Amphithéâtre des Loges, accès dans la limite des places disponibles.

Les Beaux-Arts de Paris, héritiers des Académies royales de peinture et de sculpture, sont tout à la fois un lieu de formation et d’expérimentations artistiques, un lieu d’exposition et de conservation de collections historiques et contemporaines et une maison d’édition. Implantés dans un site exceptionnel de plus de deux hectares en plein cœur de Paris, à deux pas de Saint-Germain-des-Prés, l’établissement présente un condensé d’architecture, du XVIIe avec la chapelle des Augustin, au XXe siècle avec le bâtiment signé Auguste Perret.

Du XIXe siècle à mai 68, de l’académisme aux avant-gardes, les Beaux-Arts de Paris sont depuis 200 ans les témoins et les acteurs de leur temps.

M4 St-Germain-des-Prés / Bus 24, 27, 39, 95

Markus Schilder