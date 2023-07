Visite libre des Beaux-Arts de Paris Beaux-Arts de Paris Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite libre des Beaux-Arts de Paris 16 et 17 septembre Beaux-Arts de Paris Accès libre et gratuit

Les Beaux-Arts de Paris ouvrent les portes de leurs bâtiments classés au titre des monuments historiques, habituellement fermés au public.

Les Beaux-Arts de Paris, héritiers des Académies royales de peinture et de sculpture, sont tout à la fois un lieu de formation et d’expérimentations artistiques, un lieu d’exposition et de conservation de collections historiques et contemporaines et une maison d’édition. Implantés dans un site exceptionnel de plus de deux hectares en plein cœur de Paris, à deux pas de Saint-Germain-des-Prés, l’établissement présente un condensé d’architecture, du XVIIe avec la chapelle des Augustin, au XXe siècle avec le bâtiment signé Auguste Perret.

Dans l’ancien cloître du couvent, Alexandre Lenoir avait planté un mûrier de Chine, qui a transmis son nom à cette cour ombragée. Duban reconstruisit le cloître dès 1836 en le transformant en atrium antique bordé d’arcades et orné d’une fontaine. Sous le Second Empire, il compléta son décor par des peintures dans le goût pompéien et des moulages des frises du Parthénon, qui courent à mi–hauteur sur trois côtés. Une fontaine centrale, des statues d’antiques en marbre situées sous des arcades, des fresques d’inspiration italienne, des moulages des frises dites des Panathénées, un plafond à solives et un sol en mosaïque participent à la riche polychromie de ce lieu bucolique. La Cour du mûrier a bénéficié d’une importante rénovation (2015–2018) qui lui a redonné tout son éclat.

La cour d’honneur, la Chapelle des Petits-Augustins, l’amphithéâtre d’honneur, le Palais des études et sa cour vitrée, seront également ouverts aux visiteurs.

Beaux-Arts de Paris 14 rue Bonaparte 75006 Paris Paris 75006 Paris Île-de-France 01 47 03 50 00 http://www.beauxartsparis.fr Lieu emblématique qui abrite l’une des plus prestigieuses écoles d’art en Europe, Les Beaux-Arts de Paris ont pour mission l’enseignement, la conservation et la diffusion de leur patrimoine artistique. Etablissement public sous tutelle du Ministère de la Culture, Les Beaux-Arts de Paris, sont tout à la fois :

· un lieu de formation et d’expérimentations de haut niveau qui forment en cinq ans des étudiants se destinant à la création artistique

· un lieu d’exposition et de conservation de collections historiques et contemporaines dont ils assurent la présentation au public au travers d’expositions et de prêts.

· Une maison d’édition

Implantés dans un site exceptionnel de plus de deux hectares en plein cœur de Paris, à deux pas de Saint-Germain-des-Prés, l'établissement héritier des Académies royales de peinture et de sculpture, présente un condensé d'architecture, du XVIIe siècle avec la chapelle des Augustins, au XXe siècle avec le bâtiment signé Auguste Perret.

