Les Beaux-Arts de Paris ouvrent les portes de leurs bâtiments classés au titre des monuments historiques.

Revivez l’histoire de l’art dans l’amphithéâtre d’honneur, appelé aussi en raison de sa forme « hémicycle de Delaroche », qui doit sa célébrité à sa monumentale peinture murale et a été élevé de 1820 à 1841 par François Debret et Félix Duban comme le point final de la progression dans l’architecture des Beaux-Arts de Paris, partant de l’entrée rue Bonaparte. Cet axe symbolique menait les meilleurs élèves à la consécration du Grand Prix, dit Grand Prix de Rome, décerné dans l’amphithéâtre d’honneur.

La grande peinture murale de Paul Delaroche, Le Génie des arts entouré des artistes de tous les temps distribuant des couronnes, commencée en 1836, est signée et datée 1841. Au XIXe siècle, alors que les Beaux-Arts de Paris deviennent un modèle pour le monde entier, la peinture de Delaroche accompagne ce rayonnement et résume le dialogue entre art du passé et art d’aujourd’hui. Gustave Flaubert la mentionne dans son Dictionnaire des idées reçues : « Hémicycle. Ne connaître que celui des Beaux-Arts. »

La restauration de l’amphithéâtre en 2016 permet le retour, en 2017, d’une oeuvre légendaire de l’école française : Romulus vainqueur d’Acron portant les dépouilles opimes au temple de Jupiter capitolin de Jean-Dominique Ingres, peinte en 1812 à la détrempe sur commande de Napoléon Ier.

Succédant à Viollet-le-Duc ou Hippolyte Taine, des artistes de renom et des personnalités d’horizons divers sont aujourd’hui encore invités par les Beaux-Arts de Paris à donner des conférences dans l’amphithéâtre d’honneur, qui est aussi utilisé à des fins d’enseignement.

Le personnel des Beaux-Arts de Paris vous guide pendant une heure au cœur de l’une des plus anciennes écoles d’art du monde. Plongez dans la vie de l’école et redécouvrez l’histoire de l’art, le patrimoine architectural et la grande histoire.

Les Beaux-Arts de Paris, héritiers des Académies royales de peinture et de sculpture, sont tout à la fois un lieu de formation et d’expérimentations artistiques, un lieu d’exposition et de conservation de collections historiques et contemporaines et une maison d’édition. Implantés dans un site exceptionnel de plus de deux hectares en plein cœur de Paris, à deux pas de Saint-Germain-des-Prés, l’établissement présente un condensé d’architecture, du XVIIe avec la chapelle des Augustin, au XXe siècle avec le bâtiment signé Auguste Perret.

Du XIXe siècle à mai 68, de l’académisme aux avant-gardes, les Beaux-Arts de Paris sont depuis 200 ans les témoins et les acteurs de leur temps.

Les visites commentées vous emmènent dans la Chapelle des Augustins, la cour du mûrier, la cour d’honneur, le Palais des études et sa cour vitrée, et l’amphithéâtre d’honneur.

Beaux-Arts de Paris 14 rue Bonaparte 75006 Paris Paris 75006 Paris Île-de-France http://www.beauxartsparis.fr Lieu emblématique qui abrite l'une des plus prestigieuses écoles d'art en Europe, Les Beaux-Arts de Paris ont pour mission l'enseignement, la conservation et la diffusion de leur patrimoine artistique. Etablissement public sous tutelle du Ministère de la Culture, Les Beaux-Arts de Paris, sont tout à la fois :

· un lieu de formation et d’expérimentations de haut niveau qui forment en cinq ans des étudiants se destinant à la création artistique

· un lieu d’exposition et de conservation de collections historiques et contemporaines dont ils assurent la présentation au public au travers d’expositions et de prêts.

· Une maison d’édition

Implantés dans un site exceptionnel de plus de deux hectares en plein cœur de Paris, à deux pas de Saint-Germain-des-Prés, l’établissement héritier des Académies royales de peinture et de sculpture, présente un condensé d’architecture, du XVIIe siècle avec la chapelle des Augustins, au XXe siècle avec le bâtiment signé Auguste Perret.

