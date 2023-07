Exposition d’art et vente » Créer pour Vivre, Vivre pour Créer » salle Cuny Beauvoir, 28 juillet 2023 14:00, Beauvoir.

Exposition d’art et vente » Créer pour Vivre, Vivre pour Créer » salle Cuny Beauvoir 28 juillet – 6 août

Exposition/vente de professionnels: Marc Forest digigraphe, Annie Hamon sculptrice, Philippe Alliet : peintre figuratif et abstrait, Nelly Carnet peintre abstraite, Daniel Gautier, photographe 28 juillet – 6 août 1

Cinq créateurs qui se distinguent à travers des médiums et représentations différentes se rejoignent autour d’une double thématique « Créer pour Vivre, Vivre pour Créer ». Celle-ci reprend le titre du livre très exhaustif de l’analyste Thierry DELCOURT sur le processus et les enjeux de la création artistique pour le créateur. Ce dernier, comme le mot même l’indique, crée quelque chose de nouveau issu de sa personnalité qui ne pourra se confondre avec ce que crée un autre, même si des influences peuvent émerger car nul ne crée ex-nihilo. Son histoire, la société dans laquelle il vit et évolue, sa mémoire psychique, des forces positives ou négatives, sont des moteurs inépuisables et déterminants. Ce n’est pour lui rien d’autre qu’une réelle nécessité de créer. Car il s’agit bien d’un processus nécessaire c’est-à-dire vital pour vivre tant d’un point de vue « spirituel » – pour la vie et l’équilibre de l’esprit – que matériellement pour assurer son quotidien, même si l’on sait qu’imposer sa « marque de fabrication » est aujourd’hui problématique lorsque le créateur se retrouve fondu dans une faune d’artistes qui s’amusent et se divertissent tout « en commerçant » sans aucune prise de risques que créer impose nécessairement.…

Le créateur va et vient sans cesse entre son atelier où il se retranche et projette tout ce qu’il a engrangé. Il crée pour vivre. Il vit pour créer. Créer met en forme une expérience voire une « expérience d’exister ». Le réel traumatique vécu par une personne peut l’obliger à projeter ce qui l’a bouleversé pour s’en délivrer…et assurer sa propre survie. A partir de lambeaux, de diffrac-tions, de particules dispersées, de contradictions, de ré-actions, de ressentis, l’œuvre permet de rassembler et de re-construire quelque chose d’acceptable pour soi et pour un public potentiel. La satisfaction/soulagement issues de la création sont présents après la réalisation de l’œuvre quelques soit les circonstances dans lesquelles elle a été réalisée.

« Créer pour Vivre » trouve son sens afin de se réapproprier une unité de soi sous la menace de forces destructrices. La tension y est à son paroxysme.

A bientôt, tout en création ! Association Art en Avenir !

salle Cuny 9 rue d’Astériac 50170 Beauvoir Beauvoir 50170 Manche