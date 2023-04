Sortie ornithologique GONm « Les bords du Couesnon » Au pont, 29 novembre 2023, Beauvoir.

Au-delà de son aspect très fonctionnel pour le barrage, le Couesnon peut être un vrai havre de paix pour de nombreuses espèces d’oiseaux et notamment en cette saison de l’année pour les canards et limicoles.

Nous partirons à pied le long des berges à la découverte des oiseaux hivernants sur cette rivière.

Corentin, Maison de l’Oiseau Migrateur.

Inscription obligatoire..

2023-11-29 à 09:30:00 ; fin : 2023-11-29 . .

Au pont

Beauvoir 50170 Manche Normandie



Beyond its very functional aspect for the dam, the Couesnon can be a real haven for many species of birds and especially in this season of the year for ducks and waders.

We will walk along the banks to discover the wintering birds on this river.

Corentin, Maison de l’Oiseau Migrateur.

Registration required.

Más allá de su aspecto muy funcional para la presa, el Couesnon puede ser un verdadero refugio para numerosas especies de aves y, en particular, en esta época del año, para patos y limícolas.

Recorreremos a pie las orillas para descubrir las aves invernantes de este río.

Corentin, Maison de l’Oiseau Migrateur.

Inscripción obligatoria.

Abgesehen von seinem sehr funktionalen Aspekt für den Staudamm kann der Couesnon ein wahrer Zufluchtsort für zahlreiche Vogelarten sein, insbesondere zu dieser Jahreszeit für Enten und Limikolen.

Wir machen uns zu Fuß entlang der Ufer auf den Weg, um die an diesem Fluss überwinternden Vögel zu entdecken.

Corentin, Maison de l’Oiseau Migrateur (Haus der Zugvögel).

Anmeldung erforderlich.

