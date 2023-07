Campagne en Fête Beauvoir (Oise) Beauvoir Campagne en Fête Beauvoir (Oise) Beauvoir, 26 août 2023, . Campagne en Fête Beauvoir (Oise) 26 et 27 août Beauvoir La MSA Picardie sera présente avec ses élus à Campagne en fête à Beauvoir, avec au programme :

– Un espace détente avec casque réalité virtuelle

– Un jeu « devinez le poids du panier garnis et remportez-le »

– Un jeu de cartes sur le thème de l’élevage de vaches laitières

– Une photobox

– Un jeu « cherche trouve » à la ferme

– Un jeu sur les sucres

– Un stand Santé Sécurité au Travail avec prévention des chutes de hauteur, quizz box et boîte à coucou

– Un espace « valorisation des élus »

Venez nombreux nous y rencontrer ! Beauvoir 60120 60120 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T13:30:00+02:00 – 2023-08-26T18:00:00+02:00

2023-08-27T10:00:00+02:00 – 2023-08-27T19:00:00+02:00 Détails Autres Lieu Beauvoir Adresse 60120 Lieu Ville Beauvoir

