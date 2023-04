Les Estivales de Destination Agen Place de la mairie Beauville Catégories d’évènement: Beauville

Lot-et-Garonne

Les Estivales de Destination Agen Place de la mairie, 27 juillet 2023, Beauville. Dégustation de produits locaux et ambiance musicale.

2023-07-27 à ; fin : 2023-07-27 20:30:00. EUR.

Place de la mairie

Beauville 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Tasting of local products and musical atmosphere Degustación de productos locales y ambiente musical Verkostung lokaler Produkte und musikalische Untermalung Mise à jour le 2023-04-21 par OT Destination Agen

