SIMONY L’OUVRE-BOITE, 2 décembre 2023, BEAUVAIS.

SIMONY L’OUVRE-BOITE. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 20:30 (2023-11-30 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros.

KRUMPP MUSIC (L-D-21-3541-3542) EN ACCORD AVEC W SPECTACLE PRESENTE CE SPECTACLE Simony ne rappe pas pour passer le temps. Pas de postures outrancières, mais du charisme, du bagou et de la fougue. Fastueux dans ses attentions, percutant dans ses exécutions. Simony, c’est un uppercut influencé par « l’âge d’or » du rap français, allié à des prods organiques et tranchantes. Si on devait l’affilier, Simony est dans la fière lignée d’NTM, de Nekfeu, ou d’un Vald qui s’acoquinerait à Justice.

L’OUVRE-BOITE BEAUVAIS 8, avenue de Bourgogne 60000

