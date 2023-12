Venez tester votre potentiel pour travailler dans l’Industrie ! Beauvais Venez tester votre potentiel pour travailler dans l’Industrie ! Beauvais, 21 décembre 2023, . Venez tester votre potentiel pour travailler dans l’Industrie ! Jeudi 21 décembre, 09h00 Beauvais Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-21T09:00:00+01:00 – 2023-12-21T12:00:00+01:00

Fin : 2023-12-21T09:00:00+01:00 – 2023-12-21T12:00:00+01:00 Venez réaliser des tests de mise en situation pour déceler votre potentiel pour vous orienter vers un métier dans l’industrie, car l’Industrie recrute ! Vous réaliserez des tests écrits de mise en situation pour évaluer la compréhension de consignes, votre rapidité d’exécution, votre précision. Les tests se font au pôle emploi de Beauvais Mykonos le 21 décembre.

Vous aurez ensuite une restitution de vos résultats avec une proposition de plan d’action. Beauvais 60000 Beauvais [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/198408 »}] Atelier Détection de potentiel Détails Autres Lieu Beauvais Adresse 60000 Beauvais Lieu Ville Beauvais Latitude 49.438961 Longitude 2.105831 latitude longitude 49.438961;2.105831

Beauvais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//