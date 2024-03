Beauty Water / Rencontre avec Valentin Berty Le Cratère Toulouse, samedi 13 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T18:30:00+02:00 – 2024-04-13T20:30:00+02:00

Association Franco-coréenne de Toulouse

Beauty Water, de Cho Kyung-hun / 1h26 / Corée du Sud / Avec Moon Nam-sook, Jang Min-hyeok, Cho Hyun-jung, Kim Bo-yeong, Choi Seung-hoon, Kim So-hyeong, Kang Si-hyun, Park Sung-kwang, Jung Yoo-jung, Hwang Chang-yeong

Synopsis : Yaeji, une jeune femme obèse, découvre par hasard un produit de beauté pas comme les autres. Il suffit de l’appliquer sur la peau pour remodeler son corps et son visage selon ses désirs. Yaeji va ainsi pouvoir exaucer son vœu le plus cher : devenir la plus belle des femmes. Mais la beauté a un prix qu’elle va payer cher…

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie

Cinéma Toulouse