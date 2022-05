“Beauty Glow Tanning Studio” – Épisode 1 “Peeling Back” de Nina Santes Centre Chorégraphique National d’Orléans, 11 juin 2022, Orleans.

Ouverture publique : _Beauty Glow Tanning Studio_ – Épisode 1 “_Peeling Back_” —————————————————————————— ### Samedi 11 juin, 18h au CCNO – Gratuit, sur inscription _Beauty Glow Tanning Studio_, ce n’est pas un titre, mais le nom d’un lieu. C’est un dispositif scénographique modulable qui accueillera un solo, une installation, et une pièce collective. Ce nouveau cycle de créations s’intéressera en premier lieu à la notion de sacrifice, et ses implications sur notre rapport au corps et au vivant. À partir d’un désir de constituer une collection de mythes du sacrifice des corps et de la terre, il s’agira de questionner les analogies qui existent aujourd’hui entre culture extractiviste et culture du viol. Aborder le sacrifice comme rite archaïque, violence moderne, mais aussi comme acte de don garantissant le renouvellement du monde. ☺ Nina Santes fait ses débuts sur scène en tant que marionnettiste. Depuis 2008 elle a collaboré en tant qu’interprète avec de nombreux chorégraphes. Elle est l’auteure de Désastre (2012), en collaboration avec le compositeur Kasper Toeplitz, Transmorphonema, un duo avec le chorégraphe Daniel Linehan (Vif du Sujet SACD 2014), Self made man (2015). En mars 2016, elle co-signe un duo avec Célia Gondol : A leaf. La pièce est recréée pour le Festival d’Avignon en 2019. En 2018, elle crée Hymen Hymne, pièce pour 5 interprètes. La même année, elle reçoit le Prix SACD Nouveau Talent Chorégraphique. En 2020, elle crée République Zombie, pour trois interprètes. Elle crée également (Though a silent orchestra, they were full of) ELEGIES, une performance sonore et chorégraphique pour la voix d’un enfant et un groupe de chanteur•se•s traditionnel•les, pour le MIR Festival – Athènes. En 2021, le Ballet de l’Opéra de Lyon l’invite à créer un solo, LA VENERINA, pour la danseuse Elsa Monguillot. À partir de 2022, elle ouvre un nouveau cycle de créations, Beauty Glow Tanning Studio. Le premier épisode de ce cycle est un solo intitulé Peeling Back. Plus d’infos : ccn-orleans.com/dans-les-studios/accueil-studio/span-class-orleans-beauty-glow-tanning-studio-span RESERVATION : En ligne ccn-orleans.com Par mail [reservation@ccn-orleans.com](mailto:reservation@ccn-orleans.com) / 02 38 62 41 00

Gratuit, sur inscription

