Festival Méli Mélo Mes nouvelles chaussures Rue de la Papeterie Beautiran, mercredi 7 février 2024.

Festival Méli Mélo Mes nouvelles chaussures Rue de la Papeterie Beautiran Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 18:30:00

fin : 2024-02-07

À l’occasion du festival Méli-Mélo, la commune accueille la compagnie Tian Gombau et son spectacle Jeune Public « Mes nouvelles chaussures ».

« Un petit garçon enfile de nouvelles chaussures et part goûter à la rivière. En chemin, il découvre le monde qui l’entoure: rues, maisons, paysages, personnes et animaux. Ses chaussures accumulent expériences et aventures et lui, petit à petit, grandit. La taille des chaussures nous accompagne tout au long de la vie. La taille mesure le pied, mais aussi l’âge, les expériences, la manière avec laquelle on marche dans la vie. Passent les jours, les années et les boîtes de chaussures. Petites, moyennes, grandes…

Nous aimerions que, pour les enfants, ce spectacle soit une aventure. Et qu’il connecte les adultes avec leur enfance chansons populaires, relation avec la nature, la valeur du temps qui passe… »

À l’occasion du festival Méli-Mélo, la commune accueille la compagnie Tian Gombau et son spectacle Jeune Public « Mes nouvelles chaussures ».

« Un petit garçon enfile de nouvelles chaussures et part goûter à la rivière. En chemin, il découvre le monde qui l’entoure: rues, maisons, paysages, personnes et animaux. Ses chaussures accumulent expériences et aventures et lui, petit à petit, grandit. La taille des chaussures nous accompagne tout au long de la vie. La taille mesure le pied, mais aussi l’âge, les expériences, la manière avec laquelle on marche dans la vie. Passent les jours, les années et les boîtes de chaussures. Petites, moyennes, grandes…

Nous aimerions que, pour les enfants, ce spectacle soit une aventure. Et qu’il connecte les adultes avec leur enfance chansons populaires, relation avec la nature, la valeur du temps qui passe… »

.

Rue de la Papeterie Espace culturel

Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@mairie-beautiran.fr



L’événement Festival Méli Mélo Mes nouvelles chaussures Beautiran a été mis à jour le 2024-01-17 par OT Montesquieu