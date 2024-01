Beauti’Ciné : projections de La Belle et la Bête Rue de la Papeterie Beautiran, samedi 20 janvier 2024.

Beauti’Ciné : projections de La Belle et la Bête Rue de la Papeterie Beautiran Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 18:00:00

fin : 2024-01-20

BeautiCiné propose, à l’occasion de la Nuit de la Lecture, deux projections de la Belle et la Bête : la version de Jean Cocteau et celle de Christophe Gans, soixante-dix ans après.

La première projection, la plus récente, sera suivie d’une discussion animée par Alain Sebbah, maître de conférence honoraire.

BeautiCiné propose, à l’occasion de la Nuit de la Lecture, deux projections de la Belle et la Bête : la version de Jean Cocteau et celle de Christophe Gans, soixante-dix ans après.

La première projection, la plus récente, sera suivie d’une discussion animée par Alain Sebbah, maître de conférence honoraire.

.

Rue de la Papeterie Espace culturel

Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine beauticine@mairie-beautiran.fr



L’événement Beauti’Ciné : projections de La Belle et la Bête Beautiran a été mis à jour le 2024-01-12 par OT Montesquieu