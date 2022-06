Beautiful Skin – Tea Dance Naturiste – Sand Fabrik Sand Fabrik, 19 juin 2022, Pantin.

Le dimanche 19 juin 2022

de 19h00 à 01h00

. payant sur place et préventes (soon) à 5€

Beautiful Skin réinvestit Sand Fabrik en mode Tea Dance du Dimanche soir, toujours en alternance 1 mois sur 2 avec le Clubbing au Klub !

Dj set, Beach Volley, Restauration, Cookies, Stands, Performance, …

On vous prépare un programme tout doux, pour fêter l’arrivée de l’été L’entrée de la soirée est exclusivement réservée aux naturistes. ça veut dire : Nudité complète obligatoire et pieds nu.es (tongues autorisées seulement et en dehors du sable)

Accessoires interdits (Pas de culottes, harnais, jock strap, bananes,… )

Seules les personnes ayant leurs règles ont le droit de porter uniquement une culotte.

Tout comportement à caractère sexuel et contraire aux valeurs naturistes ou allant à l’encontre du consentement entraînera une expulsion immédiate et définitive.

On sera très intransigeant.e.s là dessus et s’il vous plait, ne nous forcez pas à faire la police ça ne serait agréable pour personne, vous, nous ou le reste des participant.e.s

En pratique comment ça marche ?

En arrivant on vous remet un sac réutilisable dans lequel vous mettez toutes vos affaires (téléphone, chaussures et chaussettes inclu.e.s). On vous donne en échange une petite pochette pour votre CB, cigarettes et briquet à attacher un peu comme vous voulez. Cette dernière vous sert aussi de n° de vestiaire et il vous suffit de la remettre en partant pour récupérer votre sac. Easy !

PAS DE TELEPHONE évidemment, donc PAS DE PHOTO dans la soirée SAUF au Photocall de Micagi qui sera dans une pièce à part où vous pourrez aller de votre plein gré. Là encore les photos prises ne seront publiées qu’avec le plein consentement de tou.te.s les personnes sur le cliché. (vous pourrez laisser vos adresse mail à Mica Gi pour recevoir les photos et valider ou non leur publication (en version censurée) sur nos RS.

En cas de problème lié au non consentement, vous pourrez vous en référer à notre team équipée d’un bracelet turquoise qui sera là pour vous accompagner et vous écouter et agir. Vous pourrez aussi le signaler au Stand de prévention présent.e.s dans la soirée.

DJ set

Roylee

Fabisounours

Loki Starfish

Performance

Lylybeth Merle

Flash Tattoos

Aude After HoursProgrammation en cours

Sand Fabrik 45 rue Délizy 93500 Pantin

