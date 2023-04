Beautiful Skin – clubbing naturiste – le Klub Le Klub, 6 mai 2023, Paris.

Le vendredi 05 mai 2023

de 23h55 à 06h00

.Public adolescents adultes. A partir de 18 ans. payant

13 € en prévente et sur place !

Beautiful Skin is here for you ! Le clubbing naturiste plein de joie et d’amour vous convie à une fête dans le plus simple appareil.

Dj sets, performances, Stands & surprises

Merci de lire TRÈS TRÈS ATTENTIVEMENT l’event avant de venirDj sets :

Julie Lojkine

Ixpé

Fenouil2000

Lucifer

Morgan Ivy

Fabisounours

Loki Starfish

Performance :

Natrix

Stand prévention

Doc Sans Titre

More to come !

Lisez attentivement ce récap il se pourrait bien qu’on vous pose des questions à l’entrée !!!

L’entrée du club est exclusivement réservée aux naturistes. ça veut dire : Nudité complète obligatoire.

Accessoires interdits (Pas de culottes, harnais, jock strap, bananes,… )

Seules les personnes ayant leurs règles ont le droit de porter uniquement une culotte.Tout comportement à caractère sexuel et contraire aux valeurs naturistes ou allant à l’encontre du consentement entraînera une expulsion immédiate et définitive. On sera très intransigeant.e.s là dessus et s’il vous plait, ne nous forcez pas à faire la police ça ne serait agréable pour personne, vous, nous ou le reste des participant.e.s !En pratique comment ça marche ?

En arrivant on vous remet un sac réutilisable dans lequel vous mettez toutes vos affaires (téléphone inclus) à l’exception de vos chaussures. On vous donne en échange une petite pochette pour votre CB, cigarettes et briquet à attacher un peu comme vous voulez. Cette dernière vous sert aussi de n° de vestiaire et il vous suffit de la remettre en partant pour récupérer votre sac. Easy !

PAS DE TELEPHONE évidemment, donc PAS DE PHOTO !!!!

En cas de problème lié au non consentement, vous pourrez vous en référer à notre team équipée d’un bracelet qui sera là pour vous accompagner et vous écouter et agir. Vous pourrez aussi le signaler au Stand de prévention présent dans la soirée.Règle « Anti-creepy » : Observer quelqu’un.e avec insistance ou de manière fixe et répétée requiert aussi le consentement de la personne observée. De même, le fait de suivre partout une personne ou de la coller de près si il n’y a pas de signe de consentement éclairé de sa part : c’est no way ! On l’a bien compris : Stalker comme un prédateur va a l’encontre du consentement et n’est pas un comportement que nous validons, il sera passible d’exclusion !

No racism

No mysoginy

No homopobia

No transphobia

No ableism

No ageism,

No fatphobia,

No hate…

Just Kindness and party !

Partenaires :

Frictions magazine

Paris Techno

The ARTchemists

Artwork by DAze

Merci à fêtez clairs pour le Matériel du stand !

Le Klub 14 Rue Saint-Denis 75001 Paris

