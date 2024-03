Beautiful Noise : USA Nails • Staff Party • Holy Hour / Supersonic SUPERSONIC Paris, mercredi 3 avril 2024.

Le mercredi 03 avril 2024

de 19h00 à 23h00

.Public adultes. gratuit

Soirée parisienne dédiée aux décibels, aux guitares saturées, loin des structures convenues. Plus punk que post, plus noise que rock, bienvenue à la Beautiful Noise !

ONGLES USA

(Noise rock – Londres, Royaume-Uni)

« On est USA Nails de Londres, en Angleterre. On a tous fait partie d’autres projets comme Kong, Future Of The Left, Death Pedals, Silent Front… On fait peut-être de la no-wave, du noise-rock ou du post-punk. Si vous connaissez le travail de The Fall, Wire, Glenn Branca, Arab On Radar ou Sonic Youth, vous penserez peut-être qu’on les a un peu imités. »

—

« Nous sommes USA Nails de Londres, en Angleterre. Nous avons tous fait partie d’autres groupes comme Kong, Future Of The Left, Death Pedals, Silent Front… Peut-être que nous sommes no-wave, peut-être que nous sommes noise-rock, peut-être que nous sommes post-punk. Si vous connaissez le travail de The Fall, ou Wire, ou Glenn Branca, ou Arab On Radar, ou Sonic Youth, vous penseriez peut-être que nous les avons un peu arnaqués. »

Youtube

Spotify

Insta : @u_s_a__n_a_i_l_s

FÊTE D’EMPLOYÉS

(Post hardcore – Brighton, Royaume-Uni)

Potentiellement l’un des groupes les plus bruyants de Brighton. Attendez-vous à d’épais murs de guitares bruyantes, à des voix tendues et déchirantes, à une batterie virtuose et à une basse puissante et musclée. Ils s’inspirent autant du Noise Rock et du Post Hardcore des années 90/00 de Shellac, Melvins, The Jesus Lizard, At the Drive-In et Unsane, que des titans du Grunge et du Rock alternatif, The Smashing Pumpkins, Nine Inch Pilotes de Nails et Stone Temple.

—

Potentiellement l’un des groupes les plus bruyants de Brighton. Attendez-vous à des murs épais de guitares bruyantes, des voix tendues et déchirantes, une batterie virtuose et une basse puissante et musclée. Ils s’inspirent autant du noise rock et du post hardcore des années 90/00 de Shellac, Melvins, The Jesus Lizard, At the Drive-In et Unsane, que des titans du grunge et du rock alternatif The Smashing Pumpkins, Nine Inch Nails et Stone. Pilotes du Temple.

Youtube

Spotify :

Insta : @thisisstaffparty

HEURE SAINTE

(Post shoegaze – Crystal Lake Records – Metz, FR)

Les guitares créent un océan de matière sonore, dans lequel elles se confondent et emportent l’audience. Au milieu du brouillard, les rythmes effrénés de la batterie et les cris de la basse guident celui qui se perd dans les reflets à la surface, le tirant peu à peu vers le fond. C’est une plongée lente et fatale, à laquelle le chant donne un sens.

—

Les guitares créent un océan sonore dans lequel elles se fondent et emportent le public. Au milieu du brouillard, les rythmes effrénés des tambours et les cris de la basse guident l’auditeur, qui se perd dans les reflets à la surface, l’entraînant peu à peu vers le fond. C’est une plongée lente et fatale, à laquelle le chant donne du sens.

Youtube

Spotify :

Insta : @holy_hour_

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/4q8use6lu https://fb.me/e/4q8use6lu

Beautiful Noise : USA Nails • Staff Party • Holy Hour / Supersonic (Free entry)