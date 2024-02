Beautiful Noise n°3 : Gans + The Omy + Bucket / Supersonic SUPERSONIC Paris, mardi 5 mars 2024.

Le mardi 05 mars 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Soirée parisienne dédiée aux décibels, aux guitares saturées, loin des structures convenues. Plus punk que post, plus noise que rock, bienvenue à la Beautiful Noise !

GANS – 22h20

(Post Punk – Birmingham / UK)

« Un son lourd, rauque et, par moments, à vous briser les os, mais des paroles qui abordent certains des défis les plus profonds de notre génération avec une tendresse que l’on ne voit pas souvent dans ce genre. » – So Young

—

« A sound that is heavy, raucous and, at times, bone-crunching, but with lyrics discussing some of the deepest challenges affecting our generation with a tenderness not often seen in this genre. » So Young

FFO : Viagra Boys, Fat Dog & Crows

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=PDQVMpkKyJw

Spotify : https://open.spotify.com/…/05PzzXnIetN4rWDlYv23SK…

Insta : @GANS.BRUM

THE OMY – 21h10

(Chaotic electronic noise – Belgrade / Serbie)

Projet multi-genres remarquable pour ses sons expérimentaux et ses concerts démesurés ! Cross-genre project notable for its experimental sound and outrageous live shows!

—

Cross-genre project notable for its experimental sound and outrageous live shows!

FFO : The Prodigy, Model/Actriz & Scalping

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=t5ZEu1Xv57I

Spotify : https://open.spotify.com/…/06o243BR1khmrZxdfj6xRu…

Insta : @omyband

BUCKET – 20h00

(Garage Noise – Dublin / Irlande)

« Surnommé parfois « le groupe le plus bruyant de Dublin », Bucket puise des éléments dans le garage et le noise rock, qu’il combine pour créer un son unique et étonnamment abrasif. » – Breaking Tunes

—

« Once referred to as « the loudest band in Dublin », Bucket pulls elements from garage and noise rock, combining them to create a unique and shockingly abrasive sound. » – Breaking Tunes

FFO : A Place To Bury Strangers, Heavy Lungs & TV Priest

Youtube : https://youtu.be/D-0xFNWFGqo?si=pcOx6gYhj6OUgWGa

Spotify : https://open.spotify.com/…/5HUAFNOOk3m5FvqQW2rMfI…

Insta : @bucketband_

———————————

Mardi 5 Mars 2024

• Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/54GKvWx16 https://fb.me/e/54GKvWx16

Beautiful Noise n°3 : Gans + The Omy + Bucket / Supersonic