Beautiful Noise n°2 : marcel + Eyesore & The Jinx + Stonks / Supersonic SUPERSONIC Paris, jeudi 22 février 2024.

Le jeudi 22 février 2024

de 19h00 à 23h00

.Public adultes. gratuit

Soirée parisienne dédiée aux décibels, aux guitares saturées, loin des structures convenues. Plus punk que post, plus noise que rock, bienvenue à la Beautiful Noise !

Pour cette 2ème édition, on a invité Eyesore & The Jinx, marcel et Stonks au Supersonic.

marcel

(Noisy pot-pourri / BE)

Créateur de sérénades indie/post-punk pour toute la famille, marcel est un fantôme de carnaval qui aime faire beaucoup de bruit.

FFO: Sonic Youth, It It Anita & Idles

• Clip :

• Insta : @vive.marcel

Eyesore & The Jinx

(Indie Post-punk / UK)

Des paroles incisives et percutantes qui reflètent la vie actuelle en Grande-Bretagne sans avoir besoin de prêcher ses opinions politiques.​

FFO : Gang Of Four, Fat White Family & Yard Act

• Clip :

• Live :

• Insta : @eyesoreandthejinx

Stonks

(Post-punk / BE)

Et si la meilleure réponse à la Crank Wave britannique était le Post-punk Belge ?

FFO : Squid, Viagra Boys & Shame​​

• Clip :

• Live :

• Insta : @stonksssssssss

