Beauti’Ciné : projection du film « Sound of metal »

2023-01-19 – 2023-01-19

Beauti’Ciné propose jeudi 19 janvier, à 20 h, à l’espace culturel (rue de la Papeterie), sa première projection de l’année avec « Sound of metal », un film de Darius Marder, en version française sous-titrée pour sourds et malentendants et qui sera suivie d’un échange traduit langue des signes/français.

« Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la scène, sillonnent les Etats-Unis entre deux concerts. Un soir, Ruben est gêné par des acouphènes, et un médecin lui annonce qu’il sera bientôt sourd. Désemparé, et face à ses vieux démons, Ruben va devoir prendre une décision qui changera sa vie à jamais ».

