Beauti'Ciné : projection du film "L'Odysée de Choum" Beautiran, 2 avril 2022, Beautiran. Rue de la Papeterie Espace culturel Beautiran

2022-04-02 11:00:00

Beautiran Gironde Beautiran Beauti’Ciné organise une nouvelle projection, avec le film d’animation “L’Odyssée de Choum” de Julien Bisaro, samedi 2 avril, à 11 h, à l’espace culturel.

Beauti'Ciné organise une nouvelle projection, avec le film d'animation "L'Odyssée de Choum" de Julien Bisaro, samedi 2 avril, à 11 h, à l'espace culturel.

"Choum, la petite chouette, vient juste d'éclore lorsque la tempête renverse l'arbre qui l'abritait. Tombée du nid, la voilà qui s'élance cahin-caha poussant le second œuf de la nichée à la recherche d'une maman…"

“Choum, la petite chouette, vient juste d’éclore lorsque la tempête renverse l’arbre qui l’abritait. Tombée du nid, la voilà qui s’élance cahin-caha poussant le second œuf de la nichée à la recherche d’une maman…” +33 5 56 67 42 16 Beauti’Ciné organise une nouvelle projection, avec le film d’animation “L’Odyssée de Choum” de Julien Bisaro, samedi 2 avril, à 11 h, à l’espace culturel.

“Choum, la petite chouette, vient juste d’éclore lorsque la tempête renverse l’arbre qui l’abritait. Tombée du nid, la voilà qui s’élance cahin-caha poussant le second œuf de la nichée à la recherche d’une maman…” jeremy-yap-J39X2xX_8CQ-unsplash

Rue de la Papeterie Espace culturel Beautiran

