Portes ouvertes de deux ateliers ébénisterie et tapisserie 31 mars – 2 avril Beauté Intérieure Une tapissière et un ébéniste vous accueillent Beauté Intérieure 20 rue LA Fontaine 85110 Chantonnay Chantonnay 85110 Vendée Pays de la Loire « The ART-isans , une production 100% chantonnaisienne»

Journées Européennes des Métiers d’Art

Ce n’est pas le 7ème art, ils ne vous feront pas du cinéma, venez tout de même rencontrer Guillaume Bécot et Denise Dubreuil.

Ils vous raconteront leur belle histoire.

Un ébéniste, une tapissière d’ameublement.

Deux métiers alliés, deux entreprises aux savoir-faire complémentaires pour une même passion : la restauration du mobilier.

Portes ouvertes dans la boutique “Beauté Intérieure” au 20 rue La Fontaine et à l’atelier “l’Âme du Meuble” au 24 rue de Lorraine, à Chantonnay

Renseignements :

G. Bécot : 06 88 69 35 22 lamedumeuble@gmail.com

D. Dubreuil : 02 51 98 85 91 beaute.interieure.artisan@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T11:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Denise Dubreuil

