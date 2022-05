Beauté, Bien-Être et Savoir-Faire à l’écomusée du pays de la Cerise Écomusée du pays de la Cerise Fougerolles Catégories d’évènement: Fougerolles

Écomusée du pays de la Cerise, le dimanche 5 juin à 10:00

L’Ecomusée du Pays de la Cerise vous donne rendez-vous pour partir à la rencontre de passionés de nature et de savoir-faire autour d’un marché artisanal (apiculture, bougie, tisane, etc.) **À noter :** Autre ambiance, à 15h Roland Motte et Les Orchestral Garden Members vous attendent pour un concert rythmé et rempli d’humour sur fond d’écologie Rencontre avec des passionnés de plantes et de jardin Écomusée du pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys 70220 Fougerolles Fougerolles Haute-Saône

