Course de caisses à savon 3ème Edition Beausemblant, 25 juin 2023, Beausemblant.

Beausemblant,Drôme

Venez participer cette nouvelle édition de courses de caisses à savon pour une journée conviviale..

2023-06-25 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-25 17:00:00. .

Beausemblant 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and take part in this new edition of soapbox racing for a convivial day out.

Ven a participar en esta nueva edición de las carreras de soapbox para pasar un día de convivencia.

Nehmen Sie an dieser neuen Ausgabe des Seifenkistenrennens teil und erleben Sie einen geselligen Tag.

