Matinée Diots et Caillettes Beausemblant, dimanche 28 janvier 2024.

Matinée Diots et Caillettes Beausemblant Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 08:30:00

fin : 2024-01-28

Au menu: Des diots et son riz, des caillettes et du pâté ! Pensons à l’écologie, n’hésitez pas à amener un contenant pour diots et caillettes. Réservation souhaitée (jusqu’au 27/01). 100% fait maison. Buvette sur place !

Place du marché

Beausemblant 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes esnd.communication@gmail.com



L’événement Matinée Diots et Caillettes Beausemblant a été mis à jour le 2024-01-16 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche