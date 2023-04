Fête de la Nature – Les libellules Marais des Bouligons, 28 mai 2023, Beaurières.

Dans le cadre d’un suivi scientifique sur le marais des Bouligons, partez à la découverte des nombreuses espèces de libellules. Accompagnés d’experts, les odonates n’auront plus de secret pour vous ! Réservation obligatoire..

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 . .

Marais des Bouligons

Beaurières 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Within the framework of a scientific follow-up on the Bouligons marsh, go and discover the numerous species of dragonflies. Accompanied by experts, odonates will no longer hold any secrets for you! Reservation required.

En el marco de un programa de seguimiento científico en la marisma de Bouligons, descubra las numerosas especies de libélulas. Acompañados por expertos, ¡los odonatos ya no tendrán secretos para usted! Reserva obligatoria.

Im Rahmen einer wissenschaftlichen Überwachung des Sumpfgebiets Les Bouligons können Sie die zahlreichen Libellenarten entdecken. In Begleitung von Experten werden die Odonaten kein Geheimnis mehr für Sie sein! Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-21 par Office de Tourisme du Pays Diois